Kate Middleton recebe alta hospitalar após cirurgia no abdômen

Kate Middleton recebeu alta hospitalar após duas semanas internadas na London Clinic. Segundo informações do jornal Daily Mail, a Princesa de Gales foi levada até o castelo de Windsor, onde continuará sua recuperação ao lado dos familiares.

Vale lembrar que Kate não deve retomar seus compromissos oficiais até a Páscoa, e apenas se receber o aval dos médicos. Já Príncipe William deve retomar aos trabalhos assim que a esposa estiver bem instalada em casa.

Kate foi internada no dia 16 de janeiro, pegando todos de surpresa. Apesar da curiosidade do público, a Princesa não irá revelar a causa de seu procedimento no abdômen.