Filhas de Fabiana Justus rezam para que mãe fique bem: - Estou com muita saudades dela

Fabiana Justus segue internada após ser diagnosticada com leucemia. Nas redes sociais, as filhas das famosa encantaram os seguidores ao surgir rezando para que a mãe fique forte e retorne logo para casa. O registro do momento foi gravado por Bruno Levi D'Ancona, pai das gêmeas.

No vídeo compartilhado nas redes sociais, uma das herdeiras de Fabiana conta o que gostaria de pedir em oração.

- Papai do céu por favor traz a mamãe logo e faça ela voltar para casa bem e forte. E que todos que forem no hospital cuidem bem dela, quero que isso se realize mesmo. Todo dia viu pedir isso para você se ela não voltar. Estou com muita saudades dela. Por favor, Papai do Céu.

Enquanto a irmã também diz:

- Eu quero que a mamãe volte. Eu quero que ela fique forte e nunca mais vá para o hospital.

Na legenda da publicação, exibida no perfil de Fabiana, a filha de Roberto Justus se derreteu pelo gesto carinhoso das pequenas.

Sobre AMOR e FÉ! Toda noite rezamos com as meninas e depois falamos para elas fazerem pedidos especiais... esse pedido delas me tocou na alma! Obrigada Deus por essas bênçãos na minha vida!