Mulher alega ser mãe de quarto filho de Neymar Jr.

Gabriela Gaspar, ex-modelo húngara, entrou com um pedido de reconhecimento de paternidade e pensão alimentícia na Justiça brasileira. Segundo o Domingo Espetacular, a jovem alega que teve um envolvimento breve com Neymar Jr. em 2013, na Bolívia, e acabou engravidando de uma menina - que hoje tem anos de idade.

No processo, que ainda está sendo analisado pelo juiz, Gaspar conta que conheceu Neymar em abril daquele ano, quando ele jogava um amistoso com a Seleção Brasileira. Vale lembrar que, nessa época, o craque vivia um romance com Bruna Marquezine.

Gabriela ainda anexou diversas fotos da criança no processo, junto a prints de mensagens que mandou para as contas do craque e de sua família no Instagram. Ela disse ao jornal que não entrou com o processo antes por acreditar que o jogador assumiria a paternidade.

Gaspar trabalha atualmente como estoquista em uma loja, e pede uma pensão de 30 mil euros por mês para a filha

- Ele [Neymar Jr.] dificulta isso daqui. Ela tem dez anos, ela não pode esperar a vida inteira a boa vontade ele, disse o advogado de Gabriela.