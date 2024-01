Charge - 29 de janeiro de 2024

Solo que fertilizou a maior crise habitacional do governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), o terreno de 70 mil metros quadrados localizado na Rua João Augusto de Souza, no bairro Planalto, segue sem nenhuma função social, vazio e desocupado, seis anos e meio após a ação do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto).

A equipe do Diário esteve no local na última semana e constatou que não existe nenhum movimento dentro do terreno que fica entre as avenidas José Odorizzi e Dom Jaime de Barros Câmara. A área fica em um dos espaços mais disputados de São Bernardo, rodeado pelo tradicional Clube Mesc, pelo Cenforpe (Centro de Formação de Professores), pelo campus São Bernardo da Uninove, de condomínios residenciais, além de estar perto da montadora Scania.