Espetáculo teatral com bonecos é atração no Sesc São Caetano

Explorar, brincar e experienciar o lúdico e o estético é o que propõe o Sesc São Caetano, convidando a Cia das Rosas para a apresentação do espetáculo voltado ao público de 2 a 6 anos, na Casa da Rosa no sábado, 3 de fevereiro, em duas sessões, às 15h e 16h30. A apresentação celebra a sensibilidade e a descoberta, abrindo portas a um mundo encantador para cada pequeno espectador desde o início de sua jornada. Haverá venda de ingresso para um acompanhante e menores de 2 a 6 anos não pagam.

Na Casa da Rosa é um espetáculo de bonecos para o público infantil que conta as aventuras de Rosa, uma menina que adora mudar as coisas de lugar. Ela enxerga seu lar de forma poética e inusitada, transformando seu cotidiano num universo inventado onde tudo é possível. Além de ser uma experiência encantadora, proporciona uma introdução ao teatro, fomentando a curiosidade e a imaginação, estabelecendo uma comunicação única com os espectadores.

A Cia das Rosas surgiu em 2017 a partir de pesquisa centrada na relação entre a arte circense, o teatro de bonecos e a necessidade de dialogar com as crianças e dar voz a questões da infância. Atualmente, a Companhia realiza apresentações em espaços abertos e teatros do Estado de São Paulo.

O dia na unidade terá, mais cedo, oficina musical, com canções de fácil assimilação e propostas lúdicas e brincantes, além de oficinas para ativar os sentidos, estimular movimentos e fortalecer vínculos com a água.