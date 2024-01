Projeto Basquete 3 x 3 do Futuros Craques está com inscrições abertas

O IFC (Instituto Futuros Craques está com inscrições abertas para o Projeto Basquete 3x3, que atende em três polos: dois em Santo André e um na Capital.

O projeto, que está no quarto ano, é voltado para crianças e jovens, incluindo especiais, dos 7 aos 15 anos, acontecendo no contra turno escolar. Os participantes recebem uniformes, materiais esportivos e lanches.

Em Santo André, o projeto acontece no CESA do Parque Erasmo Assunção (Rua Ipanema, 253) e no CESA Vila Sá (Rua Planaltina s/nº). Já o da Capital fica na Apcef Interlagos.

Os interessados em integrar o Centro de Treinamento de Basquete 3x3 devem entrar em contato com o Instituto Futuros Craques através do e-mail atendimento@futuroscraques.org ou pelo telefone (11) 2532-5697.

“O projeto conta com acompanhamento pedagógico, que fortalece os vínculos familiares e comunitários. É muito mais do que uma opção esportiva. Esta ação transforma vidas”, destacou o presidente do IFC, Gustavo Bracco.