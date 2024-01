Grande ABC tem oferta de 594 oportunidades de trabalho

Os centros públicos de emprego e renda do Grande ABC oferecem nesta semana 594 vagas de emprego. As maiores disponibilidades estão em São Caetano, com 281 postos, e Mauá, com 197. Santo André tem 74 e Ribeirão Pires, 42.

Entre as oportunidades disponibilizadas no Centro Público de Trabalho e Renda de Mauá, há vagas para motorista carreteiro, de caminhão e ônibus, operador de retroescavadeira, pedreiro, servente de obras, vigilante, zelador, auxiliar de logística, de limpeza, de linha de produção e de cozinha, ajustador mecânico, ajudante geral.

O atendimento presencial é realizado na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O profissional deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos (quem ainda tiver na versão impressa).

A Prefeitura de Mauá oferece ainda o CPTR Móvel, que circula pelos bairros da cidade. Amanhã, o veículo estará estacionado das 9h às 12h, na Rua Guerino Boscariol. Na quarta-feira, será a vez do Jardim Santa Lídia receber o serviço na Rua Ricardo Gonçalves. E na quinta-feira, chegará à Vila Vitória, na tradicional feira livre da Avenida Portugal.

Em São Caetano, todo o processo é digital. Basta o candidato entrar no site da Prefeitura e clicar no Painel de Empregos. Na página específica é possível verificar as vagas existentes e realizar o processo de cadastro.

Em Santo André, o cargo com major oferta é ajudante de carga e descarga de mercadoria, com 20 colocações, seguido por 13 de controlador de acesso.

Interessados nestas e em outras oportunidades de emprego devem acessar o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br.

Para atendimento presencial agende pelo https://web.santoandre.sp.gov.br/, compareça no dia e hora agendado com RG, CPF e CTPS física ou digital. O CPETR andreense fica localizado na piso térreo da Prefeitura.

Em Ribeirão Pires, quem busca emprego deve procurar o posto que funciona dentro do Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro. O horário de funcionamento é das 8h às 17h. Para mais informações entre em contato pelo telefone 4824-4282.