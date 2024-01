Sete anos se passaram e nada foi feito no terreno invadido em S. Bernardo

Solo que fertilizou a maior crise habitacional do governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), o terreno de 70 mil metros quadrados localizado na Rua João Augusto de Souza, no bairro Planalto, segue sem nenhuma função social, vazio e desocupado, seis anos e meio após a ação do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto).

A equipe do Diário esteve no local na última semana e constatou que não existe nenhum movimento dentro do terreno que fica entre as avenidas José Odorizzi e Dom Jaime de Barros Câmara. A área fica em um dos espaços mais disputados de São Bernardo, rodeado pelo tradicional Clube Mesc, pelo Cenforpe (Centro de Formação de Professores), pelo campus São Bernardo da Uninove, de condomínios residenciais, além de estar perto da montadora Scania.

Em 2017, época da invasão, a estimativa era de um déficit habitacional na ordem de 92 mil moradias em São Bernardo. Em seus dois mandatos, Morando intensificou a regularização fundiária, mas entregou poucas unidades habitacionais. Três anos antes da ocupação, o então prefeito Luiz Marinho (PT, hoje ministro do Trabalho), notificou a MZM Incorporadora, proprietária do terreno, a dar destinação social para o terreno. O assunto não avançou burocraticamente, porém, ganhou notoriedade após a ação do MTST.

Depois de oito meses, o MTST deixou o terreno e, à ocasião, várias especulações ganharam corpo sobre o destino da área. À época, comentou-se que a MZM construiria um galpão e alugaria as unidades. Morando também chegou a declarar que analisava a situação fiscal do terreno em meio a processo de tentar assumir áreas privadas que tinham mais de cinco anos de inadimplência de impostos municipais. “A ideia é construir equipamentos para que a população de São Bernardo possa aproveitar, como creches, unidades de Saúde, centros de lazer, de esporte, ou até departamentos administrativos. Daremos utilidade a áreas sem função social”, declarou Morando, em reportagem do Diário publicada em 2018. A ideia do tucano, porém, nunca avançou.

A movimentação fiscal mais recente feita pela Prefeitura de São Bernardo sobre a área data de 2021, executando dívida de R$ 1,8 milhão da MZM pelo não pagamento de tributos municipais. A maior parte do passivo é referente a IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) atrasado. Em 2017, a administração tucana também havia ingressado na Justiça contra a MZM, mas a ação não prosperou depois que a incorporadora aceitou parcelar a dívida – de cerca de R$ 453,7 mil.

“A situação lá é a mesma de quando entramos em setembro de 2017”, diz Anderson Dalécio, um dos coordenadores da Ocupação Povo Sem Medo, integrante do MTST e presidente do Psol municipal. “Disseram que seria um galpão logístico e até agora nada”, emendou ele. Dalécio, porém, nega que o movimento pense em fazer ação semelhante no terreno. “Não há essa perspectiva.”

HISTÓRICO

A invasão teve início no dia 2 de setembro de 2017, quando 500 famílias montaram suas barracas no terreno. A primeira reação da Prefeitura foi acionar a Justiça para remoção das instalações. À época, o juiz Fernando de Oliveira, da 7ª Vara Cível, autorizou a reintegração de posse, mas a ação não se efetivou diante do número de famílias que haviam chegado ao terreno.

Dia após dia, mais famílias tomaram cada centímetro do terreno do bairro Planalto. A estimativa da Ocupação Povo Sem Medo à ocasião foi a de que 12 mil famílias chegaram a montar barracas simultaneamente. A resistência fez com que grandes líderes políticos dessem apoio formal ao movimento, entre eles o hoje presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Vários momentos foram emblemáticos ao longo dos oito meses de invasão. O MTST chegou a convocar show do cantor Caetano Veloso, apresentação barrada pela juíza Ida Inês Del Cid, da 2ª Vara da Fazenda de São Bernardo. As atrizes Letícia Sabatella, Alinne Moraes e Sônia Braga foram até a sede do Paço tentar falar com Morando – foram recebidas pelo assessor do prefeito, em transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Politicamente, dois fatos causaram constrangimento a Morando. Um deles foi um protesto de parte das famílias em frente a uma unidade da rede de supermercado da família do chefe do Executivo. Outra foi quando o ex-governador Rodrigo Garcia (PSDB), à época secretário estadual de Habitação do Estado, subiu no caminhão de som ao lado do líder do MTST, o hoje deputado federal Guilherme Boulos (Psol). Morando chegou a reclamar com o governador da época, João Doria (ex-PSDB).

A Prefeitura não responde a questionamentos feitos pela equipe do Diário.