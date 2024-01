Palavra do Leitor - 29 de janeiro de 2024

Mortes no asfalto

‘Região registra trânsito mais letal em oito anos’ (Setecidades, dia 22). Ao ver a toda hora motociclistas que não respeitam qualquer semáforo vermelho, trafegam pela calçada, fazem barbaridades com a moto pressionados pelo tempo ou necessidade e outros absurdos mais, não me surpreende as 122 mortes em 2023. A faixa azul é uma boa ideia. Já em fase de implantação em São Paulo e pode ajudar, mas campanhas educativas, providências de autoridades, leis (papel aceita tudo) e multa de nada servirão se o motociclista não tiver amor à sua própria vida e colocar a sua segurança pessoal em primeiro lugar. Porque a sociedade deveria estar preocupada com adulto habilitado que não valoriza a sua segurança pilotando com irresponsabilidade? O Estado não deve ser tutor de adulto e a sociedade já paga muito caro pelos lamentáveis acidentes por meio de impostos. Quando não aprende pelo amor, aprende pela dor. É doído, mas é simples assim.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Pombos em S.Caetano

Desconsiderando toda a polêmica em torno dos valores contratados para a eliminação de pombos em São Caetano, posso dizer, porque vi, a sujeira nas quadras de esportes, durante jogo de basquete feminino, com atleta escorregando nas fezes dessas aves. Paralisado o jogo, corre-corre para limpar a sujeira e atender a atleta contundida.

Márcia Perecin

São Bernardo

Empresas aéreas

Lula disse que ia incluir o pobre no orçamento do seu governo, mas está ajudando empresários ricos, tipo donos das companhias aéreas, tirando dinheiro dos pobres. Agora entendi, incluiu o pobre para pagar as contas. Por que não abre a concorrência para outras empresas? As três empresas aqui navegam tranquilas, só aumentam as passagens e nada de melhorar para o passageiro. Aviões com mais assentos, submetem as pessoas a viajarem feito sardinhas em lata, além de ficarem mais pesados, consumindo mais combustível. Mundo afora o céu é cortado por uma infinidade de voos. Aqui, o atraso continua. Por que não reduzir o preço dos combustíveis e fiscalizar se as empresas respeitam as regras? No Brasil, as aéreas nadam de braçadas. Cada um faz o que quer. Seria necessário o ministro Silvio Costa abandonar o conforto da 1ª classe e viajar na econômica. Só assim compreenderá o verdadeiro caos que os brasileiros passam.

Izabel Avallone

Capital

LGBTQIA+

O Brasil é o País que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo. Esse é um ranking que deveria nos envergonhar ou fazer com que repensássemos sobre como podemos educar, instruir e debater com nossos amigos, família e afetos. Não escrevo aqui para defender e/ou propor reflexão pensando em causa própria. Sou heterossexual e esse comportamento não me dá o direito de ser melhor, prejulgar ou julgar qualquer que seja aquele que pensa, age e vive sua sexualidade de forma diferente. Posso não concordar com esse comportamento, mas se amanhã uma filha ou um filho meu assumir seu amor por uma pessoa do mesmo sexo, devo expulsá-los de casa e deixar de amá-los? Assassinar, hostilizar ou ser violento e preconceituoso com alguém pela sua orientação sexual diferente da nossa nos apequena e nos desclassifica como seres humanos que somos. Pois não podemos esquecer que a população LGBTQIA+, como seres humanos, tem os mesmos direitos que todos. A isso chamamos de isonomia. Eu, você e todos nós, brasileiros, somos e seremos sempre submetidos às mesmas leis, obediências, proteções e regras jurídicas que nos oferece o artigo 5º da Constituição Federal, constituição essa que nos faz iguais uns dos outros.

Cecél Garcia

Santo André