A falta de policiais civis

Faltam recursos humanos para garantir a segurança pública no Grande ABC. Levantamento realizado pelo Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo), a pedido do Diário, aponta que a Polícia Civil na região opera com 766 agentes a menos do que o efetivo necessário. São 1.182 cargos ocupados, mas seriam necessários 1.948, deficit de 39%. A entidade argumenta que a situação vem se agravando com o passar dos anos. Compreende-se a limitação orçamentária do governo paulista, mas é preciso deixar claro que o bloco das sete cidades precisa de reforço policial, o que deve ser considerado pelo Palácio dos Bandeirantes com a brevidade que o caso requer.

Faltam profissionais para desempenhar funções que são determinantes para a elucidação de crimes. O maior deficit está no cargo de escrivão, com 255 postos vagos, e o segundo é justamente o de investigador, com 241.

A carência de agentes prejudica o atendimento à população. Até hoje, por exemplo, nenhuma Delegacia da Mulher, fundamentais na proteção das vítimas de violência de gênero, funciona 24 horas por dia, conforme determina a legislação, e nem mesmo abre aos fins de semana. Por quê? Falta de recursos humanos.

Tais limitações comprometem a eficácia das investigações e o combate efetivo à violência. Diante deste cenário, é imperativo que as autoridades estaduais direcionem atenção imediata ao Grande ABC. A sociedade civil organizada insta veementemente o Poder Executivo paulista a incluir a região como prioridade na distribuição dos agentes aprovados nos concursos públicos para a Polícia Civil.

Reforços significativos são essenciais para restaurar a eficiência operacional das delegacias locais e, acima de tudo, para garantir a segurança e bem-estar da população.

O fato de a Secretaria de Segurança Pública reconhecer que faltam policiais é um alento. Mas é pouco. A região não pode mais suportar o peso de uma deficiência tão significativa na sua força policial. A hora de agir é agora.