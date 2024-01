Sommer defende pênalti, Inter supera Fiorentina e reassume liderança do Italiano

A Inter de Milão chegará com o moral elevado para a "decisão" do Campeonato Italiano, no próximo fim de semana, no Giuseppe Meazza, diante da Juventus. Neste domingo, visitou a Fiorentina e ganhou por 1 a 0, reassumindo a liderança, com um ponta a mais que a rival de Turim e um jogo a menos. Lautaro Martínez anotou o gol do triunfo no Artêmio Franchi, em Florença, e ainda viu o goleiro Sommer evitar a igualdade ao defender um pênalti.

Agora são 16 partidas de invencibilidade dos comandados de Simone Inzaghi, que produziram até para ganhar com mais vantagem fora de casa. Mas Thuram, Frattesi e Armautovic não estavam com a pontaria em dia. Lautaro Martínez usou a cabeça para recolocar o time de Milão no topo.

Com 51 pontos e ciente do tropeço da Juventus na rodada - 1 a 1 com o Empoli em casa, subindo para 53 -, a Inter entrou em campo podendo reassumir a liderança em caso de triunfo e, de quebra, ainda ficar com um jogo a menos que a concorrente de Turim. Mas a Fiorentina, em quinto, queria superar a Atalanta e entrar na zona de classificação à Liga dos Campeões e prometia dar trabalho em seus domínios.

A ambição das equipes deixou a partida aberta e agradável. Logo aos 8 minutos, Lautaro Martínez chutou pelo alto a primeira grande chance da Inter. Em grande fase, o argentino abriu o marcador aos 13. Antecipou a cobrança de escanteio de Asllani e desviou de cabeça para surpreender o goleiro Terracciano.

Abrir o placar deixou a Inter cômoda em campo. Firme atrás, a equipe chegava com bastante perigo nos contragolpes e teve chances de ampliar com Thuram e Frattesi. Em rara chance de igualar o marcador, Beltrán dominou e chutou forte para defesaça de Sommer, que garantiu a vantagem mínima até o intervalo.

O segundo tempo começou com um garoto invadindo o gramado para abraçar Lautaro Martínez. Após vaias e alguns segundos de paralisação, a equipe continuou franca e no famoso lá e cá. A Inter, mais uma vez, desperdiçou a primeira chance. Arnautovic entrou na vaga de Thuram e falhou em dose dupla.

Com mudanças, a Fiorentina cresceu e começou a criar oportunidades claras para igualar o marcador. Aos 27, enorme reclamação após Sommer dividir de soco pelo alto com Nzola. Após longa revisão no VAR, o pênalti acabou anotado. O argentino Nico González fez firula na batida e, com displicência, mandou na mãos do goleiro.

A Inter se retraiu, formou uma enorme parede na frente do goleiro Sommer e não permitiu que a Fiorentina chegasse mais com perigo para garantir os três importantes pontos fora de casa.