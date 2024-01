Papai coruja! Zé Felipe encanta a web ao compartilhar clique fofo de Maria Alice

Fofo! Zé Felipe usou as redes sociais neste domingo, dia 28, para compartilhar cliques pra lá de fofos ao lado da filha mais velha, Maria Alice, de 2 anos.

O cantor que também é pai de Maria Flor, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com Virginia Fonseca, apareceu com looks de inverno em um momento de diversão com a pequena. O casal espera outro bebê.

- Os goianos tão com frio em SP, escreveu ele na publicação.

Zé Felipe e a família desembarcaram em São Paulo para assistir aos shows de Leonardo. Vale lembrar que o sertanejo se apresentou no Espaço Unimed, em São Paulo, na noite de sábado, dia 27, e emocionou o público com seus maiores clássicos.

Na publicação, Virginia e Poliana Rocha se derreteram pela dupla:

- Amores, escreveu a vovó das Marias.

- Amo vcs demais cara, escreveu Virginia.

Tem coisa melhor que prestígio da família?