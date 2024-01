Fafá de Belém revela não ter desejo de se casar: Amo ser livre, viajar sozinha e descobrir o mundo

Dona de uma risada inconfundível, Fafá de Belém inicia as comemorações dos 50 de carreira que completará em 2025. Na próxima sexta-feira, a cantora de 67 anos, se apresenta no Vivo Rio com um show só com temas de novelas em "Fafá ? A filha do Brasil", pensado a partir das lives que fez durante a pandemia da covid-19.

A cantora abriu o jogo em papo com o Jornal Extra e relembrou época díficil:

- Lembro até hoje do dia 20 de março de 2020. Voltei de viagem, tirei na porta sapatos, roupas, deixei as malas, limpei tudo com álcool em gel, desinfetei, tomei um banho e só sairia dali a seis meses. Eu, que sempre tive a liberdade como companheira, estava presa, do nada virei grupo de risco, e não fazia ideia do que poderia acontecer, recordou ela.

Mãe de Mariana Belém com o músico Raul Mascarenhas, - único relacionamento público da cantora-, Fafá conta sobre preferir viver as relações no off e o porquê de não querer se casar:

- Mantemos uma ótima relação, meu amigo, meu parceiro. Conheci todas as mulheres dele, umas eu gostava, outras não, observa ela, que está solteira: "Isso não quer dizer que não viva relações. Vivo. Mas sempre no off. Eu nunca me vi seguindo essas regras, essas tradições de tem que casar, tem que ter um homem do lado. Amo ser livre, viajar sozinha, descobrir o mundo.