Brad Pitt e Javier Bardem aparecem juntos em set de gravação de novo filme de Fórmula 1

Dois galãs juntos! Brad Pitt e Javier Bardem foram vistos juntos em New Swyrna Beach, na Flória, Estados Unidos, no set de filmagens do filme de corrida de Fórmula 1, que por enquanto continua sem título. A dupla foi fotografada filmando dentro de um restaurante da cidade.

Pitt, de 60 anos de idade, usou uma roupa casual para a cena. Uma blusa jeans por cima de uma camiseta branca básica, acompanhada de uma calça jeans e um cinto marrom. Enquanto Bardem, de 54 anos, usava um elegante paletó laranja escuro, com calças combinando.

Os dois atores trabalham no longa há meses. Em julho de 2023, segundo a revista norte-americana People, Brad - que interpreta um piloto veterano de Fórmula 1 saindo da aposentadoria para ser mentor e equipe de uma estrela em ascensão - foi fotografado em um traje de corrida caminhando em um Grande Prêmio, com pilotos da vida real.

Bem-vindo ao grid, APXGP, escreveu a conta oficial da Fórmula 1 no Instagram na época.