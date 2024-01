Tumulto encerra festa de 94 anos da Vai-Vai no Anhangabaú antes do previsto

A festa para celebrar o aniversário de 94 anos da escola de samba Vai-Vai estava prevista para durar toda a madrugada no Vale do Anhangabaú, mas acabou sendo encerrada por volta das 2h da manhã devido a uma confusão, pouco antes da apresentação do grupo de rap Racionais Mc's.

Vídeos mostram pessoas pulando as catracas e grades de proteção. Segundo a Vai-Vai, o evento teve de ser encerrado precocemente por determinação da Polícia Militar, por causa da invasão. Apresentações previstas como a da cantora Negra Li, madrinha da escola, e da bateria da própria Vai-Vai não chegaram a acontecer.

Em nota postada nas redes sociais e no site, a Vai-Vai e o grupo S1, organizadores do evento, afirmaram que os seguranças não conseguiram conter a invasão das catracas e lamentaram o ocorrido, dizendo que acataram a ordem da PM e prezavam pela segurança de todos.

Na internet, muitas pessoas criticaram a desorganização do evento, com afirmações de que havia superlotação e que mesmo pessoas com ingresso comprado não conseguiam passar das catracas ao apresentar o QR Code de acesso. Também houve relatos de demora para informar o público da dispersão e de que muita gente esperou por horas a retomada dos shows.

O Estadão questionou a Vai-Vai e o grupo S1 sobre estes relatos e se haveria reembolso dos ingressos. A escola informou que está em contato com a plataforma pela qual os ingressos foram vendidos para entender como irá funcionar antes de dar informações completas, e que divulgará uma nota de esclarecimento sobre o evento. O grupo S1 não respondeu aos questionamentos até o fechamento desta reportagem.

Negra Li se manifestou em vídeo postado nas redes sociais. "Não consegui fazer meu show. Começaram a invadir a galera que não tinha ingresso. Eu estava no camarim e vi que apagou as luzes, desligaram os geradores, um caos. Infelizmente, parece que voltei no tempo. É uma pena. Eu vi quanto a equipe da Vai-Vai se mobilizou para que esse show acontecesse", disse a cantora.

A Secretaria de Segurança Pública de SP (SSP-SP) afirmou em nota que a PM foi acionada para conter a situação de tumulto devido à superlotação por volta da meia-noite e que, com a confusão, agiu para recuperar o controle e dispersar os participantes. Também informou que não houve detidos.