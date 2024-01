Trio treina e deve reforçar São Paulo contra Corinthians; Igor Vinicius sente a coxa

O São Paulo se reapresentou neste domingo cheio de novidades visando o clássico com o Corinthians, marcado para esta terça-feira, às 19h30, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A boa notícia é que Rafinha, Erick e Michel Araújo treinaram normalmente e estão à disposição do técnico Thiago Carpini.

Com exceção de Erick, que chegou a entrar em campo na vitória do São Paulo por 3 a 1 diante do Santo André, na primeira rodada, os demais jogadores ainda não entraram em campo pelo clube em 2024. O retorno, inclusive, acontece em uma boa hora. O clássico é o último compromisso da equipe antes da decisão da Supercopa do Brasil, frente ao Palmeiras, no domingo.

Mas nem tudo é novidade boa no São Paulo. O lateral-direito Igor Vinícius, que deixou a partida contra a Portuguesa com dores na região posterior da coxa direita, foi avaliado pelo departamento médico e ficou realizando tratamento. O atleta ainda passará por exames complementares, mas não deve ter condições de enfrentar o Corinthians.

Já o meia James Rodríguez e o atacante Lucas Moura não participaram do treino com os demais jogadores do elenco e foram ao gramado para trabalhos com cargas individualizadas. A expectativa é que estejam disponíveis para o duelo com o Palmeiras.

Neste domingo, os atletas que atuaram por mais tempo na noite de sábado permaneceram na parte interna do CT da Barra Funda para atividades de recuperação muscular. Os demais iniciaram os trabalhos do dia com exercícios de força comandados pelos preparadores físicos. Na sequência, debaixo de muita chuva, Thiago Carpini e seus auxiliares comandaram trabalhos técnicos em espaço reduzido, já com alguns comportamentos individuais e coletivos visando à partida de terça-feira.

Sem Igor Vinícius, a expectativa é que o São Paulo enfrente o Corinthians com: Rafael, Rafinha (João Moreira), Arboleda, Diego Costa e Wellington; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Galoppo; Luciano e Calleri.

Após a vitória sobre a Portuguesa por 1 a 0, o São Paulo lidera o Grupo D, ao lado do São Bernardo, com sete pontos. Botafogo