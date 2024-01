Fabiana Justus fala sobre motivação durante luta contra leucemia: O amor cura tudo

Fabiana Justus está mostrando que segue forte em sua luta contra a leucemia! Diagnosticada com a doença na última quinta-feira, dia 25, a filha de Roberto Justus, de 37 anos de idade, falou sobre suas motivações a não desistir de lutar contra a enfermidade e agradeceu o apoio recebido desde que o estado de sua saúde se tornou público.

Quando a vida te dá um desafio, a única opção é aceitar e LUTAR. Por mais difícil que pareça. Por mais duro que seja. Por mais triste. Falo isso tendo tido pelo menos quatro crises de choro só hoje... porque não, não é fácil, começou na legenda do post.

No decorrer do texto, Fabi explicou o significado de lutar para ela:

- Lutar não quer dizer que tenho que estar positiva 100% do tempo. Lutar quer dizer que mesmo nos momentos mais desafiadores, eu não vou desistir. Lutar quer dizer treinar o pensamento. Enxergar a vida lá na frente. Me motivar no que mais importa pra mim. Estar cada vez mais perto da minha CURA!, explicou.

A influenciadora disse que está recebendo muito mais amor do que imaginava, e que todo esse carinho lhe dá uma força ainda maior.

- É inexplicável! É emocionante! É motivante! Obrigada mil vezes por tudo isso!, agradeceu.

E finalizou reforçando sua fé e que dará a volta por cima diante da situação:

- A minha fé e conexão com Deus nunca esteve tão forte e tão presente! A fé move montanhas... e o amor cura TUDO! Vamos que vamos... voltar a minha vida de cabeça para cima!