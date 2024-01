Paris Hilton celebra o primeiro aniversário de seu filho

Paris Hilton comemorou neste fim de semana o primeiro aniversário de seu filho! O pequeno Phoenix que completou um ano em 16 de janeiro, apagou as velinhas de seu primeiro ano de vida no último sábado, dia 27, com uma festa daquelas. O tema? Vivendo no fundo do mar! A comemoração aconteceu na casa da própria socialite e contou até com a presença de Kelly Osbourne.

Nos vídeos compartilhados na festa, o quintal de Hilton virou o fundo do mar com balões em forma de peixe e algas. A trilha sonora é claro não poderia ser outra: a música de A Pequena Sereia da Disney.

Segundo a People, a empresária explicou o tema da festa:

- É o primeiro aniversário de Phoenix e temos o tema Sliving Under the Sea. Estou tão animada.

A festa marcante de Phoenix aconteceu depois de uma homenagem emocionante de Hilton, onde o chamou de sonho que se tornou realidade. Mamãe coruja, sim!