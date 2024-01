No 1º jogo após Klopp admitir saída, Liverpool goleia e avança na Copa da Inglaterra

No primeiro jogo após o técnico Jürgen Klopp admitir que deixará o clube ao final da temporada, o Liverpool teve uma grande atuação ao derrotar o Norwich por 5 a 2, neste domingo, no Anfield, e confirmar a vaga nas oitavas de final da Copa da Inglaterra.

O treinador não segurou a emoção e foi filmado com os olhos lacrimejados durante vários momentos da partida, mas, principalmente, quando a torcida cantou o famoso hit "You'll Never Walk Alone", erguendo uma faixa em homenagem ao comandante, que levou o clube a diversos títulos, o mais marcante: a Liga dos Campeões de 2018/19.

Classificado, o Liverpool se junta a Newcastle, Luton Town, Brighton, Manchester City, Maidstone, Leicester, Wolverhampton e Bournemouth na próxima fase. Os confrontos serão definidos através de sorteio.

Em campo, o Liverpool encorpou a emoção e pressionou o adversário a todo o momento. Aos 15 minutos, abriu o placar. McConnell cruzou na medida para Curtis Jones, que só desviou para fazer 1 a 0. Após o gol, o Norwich precisou sair da defesa e atacar e conseguiu o empate aos 21. Após lançamento de Gabriel Sara, ex-São Paulo, Gibson empatou.

Mas a festa do time visitante durou pouco. Aos 27, Bradley recuperou a bola no meio de campo e colocou Darwin Núñez na frente do gol. O atacante mostrou toda a sua frieza para fazer 2 a 1 e colocar o Liverpool à frente do marcador antes do intervalo.

No segundo tempo, o Liverpool foi fatal e fez o terceiro logo aos sete minutos. Após falha de Gibson na tentativa de afastar o perigo, Diego Jota saiu de trás do zagueiro para pegar firme na bola e fazer 3 a 1.

O Liverpool estava à vontade na partida e ainda fez o quarto em uma cabeçada certeira do zagueiro Van Dijk, aos 17. Seis minutos depois, o Norwich voltou a diminuir em um chute de fora da área de Sainz.

O jogo acabou ganhando emoção. O time visitante foi com tudo para o ataque e chegou a pressionar o Liverpool, que definiu a vitória aos 49. Luis Díaz dominou com extrema categoria e inverteu o jogo para Bradley. Ele pegou de primeira e jogou para Gravenberch confirmar o triunfo da equipe de Klopp.

O próximo compromisso do Liverpool agora é no Campeonato Inglês, no duelo frente ao Chelsea, marcado para quarta-feira, às 17h15 (horário de Brasília), novamente no Anfield.