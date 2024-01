Pirani exalta clima da seleção brasileira e afirma: 'Vamos conseguir pegar essa classificação'

A seleção brasileira sub-23 está com força total em busca de uma vaga para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Mesmo com o técnico Ramon Menezes promovendo mudanças nos dois primeiros compromissos do Torneio Pré-Olímpico, o elenco tem correspondido bem e a motivação está em alta. É o que garante Gabriel Pirani, jogador do D.C. United.

O meia, revelado pelo Santos e com passagens por Fluminense e Cuiabá, não foi titular em nenhuma das vitórias do Brasil até agora, contra Bolívia e Colômbia, respectivamente. No entanto, isso não o incomoda. Ele foi a campo vindo do banco de reservas nos dois jogos e participou ativamente das vitórias até o momento.

"Temos evoluído dentro da competição. Dois jogos, duas vitórias importantes, o que nos dá confiança. Tiramos a ansiedade do primeiro jogo. Concretizamos a nossa chegada de fato no Pré-Olímpico no segundo jogo, nessa vitória", exaltou Pirani. "Estamos com força total para esse jogo com o Equador".

Para ele, com base no que o elenco de Ramon Menezes tem mostrado em campo e na harmonia dentro dos vestiários, as chances do Brasil brigar pela 3ª medalha de ouro consecutiva é real. "A gente vai conseguir pegar essa classificação com 100%, o que é muito importante, visando os outros jogos do grupo também. A gente entra focado e buscando sempre a vitória."

"Servir a seleção brasileira é um prazer. Um privilégio estar aqui. É sonho de menino. Toda vez que eu entro em campo, entro para desfrutar, mesmo de fato, e estar vestindo a camisa da seleção. Claro, sempre com responsabilidade e fazendo o que o professor Ramon pede para mim", finalizou Pirani.

O Brasil entra em campo em duelo com o Equador nesta segunda-feira, às 17 horas (horário de Brasília), pela 4ª rodada do Pré-Olímpico. A seleção brasileira ocupa a 2ª colocação do Grupo A, com seis pontos. A equipe de Ramon Menezes está atrás do rival desta segunda por ter um ponto e um jogo a menos.