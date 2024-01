Em jogo marcado pela forte chuva, EC São Bernado empata com Sertãozinho

O EC São Bernardo segue sem vencer no Campeonato Paulista Série A3. O Cachorrão recebeu neste domingo (28) o Sertãozinho, time do Interior do Estado, com forte chuva no 1° de Maio, pela segunda rodada da competição. A equipe da região chegou até a abrir o placar na primeira etapa, mas cedeu o empate: 1 a 1.

As duas equipes vieram para a partida pressionadas. O Cachorrão do Grande ABC deixou a vitória escapar na estreia diante do Itapirense nos últimos minutos de jogo, enquanto o Sertãozinho foi goleado em casa pelo União Suzano.

No início da partida o campo ainda estava bom, as duas equipes colocaram a bola no chão e criaram boas oportunidades, porém quem abriu o placar foram os donos da casa. Após bom cruzamento de João Vitor, Douglas vence a disputa de cabeça e serve Gaspar que coloca o EC São Bernardo na frente.

A partida foi para o intervalo e quando os atletas voltaram o campo parecia outro por conta da chuva sobre a cidade de São Bernardo. Com a forte chuva durante todo o segundo tempo o campo foi prejudicado e com isso a qualidade da partida também.

A equipe do Sertãozinho chegou ao empate com o atacante Thailor, que já vestiu a camisa do Cachorrão. Após o empate, o São Bernardo voltou a criar algumas chances com bolas aéreas, mas sem sucesso.

O Bernô chegou a marcar o segundo gol, aos 49 minutos da segunda etapa, porém o assistente assinalou impedimento.

O próximo compromisso do São Bernardo já será na quarta-feira (31) contra o União São João, em Araras, às 15h30, no Estádio Doutor Hermínio Hometto.