Ana Paula Siebert conta como família reagiu ao diagnóstico de Fabiana Justus: Ficamos muito assustados

Ana Paula Siebert decidiu abrir uma caixinha de perguntas nas redes sociais para interagir com os seguidores e acabou respondendo algumas dúvidas que eles têm sobre Fabiana Justus, que foi diagnosticada com leucemia e está em tratamento.

Uma internauta perguntou à esposa de Roberto Justus como a família reagiu à notícia, ao que ela respondeu:

Ficamos muito assustados. É aquele tipo de rasteira que a vida dá sem a gente esperar. Temos a certeza que ela ficará 100%, mas o tratamento é difícil, a parte de ficar longe de todos é super difícil.

Questionada sobre quando visitará a enteada no hospital, a famosa explicou que ainda não pode vê-la.

Ela não pode receber visitas gente. Ela está isolada em tratamento, e assim que ela puder, eu estarei lá, claro.

Outra seguidora disse:

Te achei abatida, igual quando o Roberto ficou doente. Muita força para vocês, já deu tudo certo, amém.

Em resposta, Ana Paula explicou que está muito abalada, mas segue mantendo energias positivas para que Fabiana siga bem no tratamento da doença.

Estou até mais do que quando foi ele acredita? Passamos por um ano do tratamento dele, acabou em novembro de 2023 e agora um super baque de novo! Mas tudo vai dar certo e eu não tenho nem o direito de reclamar, perto do que a Fabi está passando. Eu tento ser positiva, fiz isso no tratamento dele e deu certo. Só penso coisas boas, rezo e tenho certeza que o primeiro dia do final feliz já começou!