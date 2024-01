Beijão, fofoca e muitas conversas sobre jogo! Confira o que aconteceu na festa do BBB24

A sexta festa do BBB24 aconteceu no último sábado e entregou muito entretenimento para o público! Rolou fofoca, muitas estratégias de jogo, e o principal: o beijo entre Deniziane e Matteus, agora para todo mundo ver! Com as apresentações de Zeca Pagodinho e Pretinho da Serrinha, os brothers se divertiram com muito samba no pé.

Rodriguinho, que costuma não se animar tanto quanto os outros participantes, curtiu o pagodinho e até levou Fernanda para dançar na pista!

Mas o que o público tanto queria ver? O beijo entre Deniziane e Matteus, claro! Lembrando que na última sexta-feira, dia 26, os brothers haviam supostamente se beijado escondido embaixo do edredom, então o público ficou na expectativa. E veio aí!

Enquanto isso, MC Bin Laden aproveitou para revelar seu interesse em Giovanna!

- Eu cheguei até perto dela para dar um beijo ali na cozinha, falou o MC para Rodriguinho.

- Chegou, mas não beijou, apontou o pagodeiro, que fez todo mundo do quarto rir.

Logo depois do beijo, Deniziane e Matteus foram conversar sobre a relação deles e o jogo.

- Tu é meu top 2, mas eu não quero que isso mude, disse o gaúcho.

Entretanto, a mineira revelou que ele não está em seu pódio.

E o jogo?

A festa é para comemorar, mas os brothers não deixam de falar sobre jogo! Davi contou para Raquele que cogitou ir ao Paredão no lugar de Isabelle. Então, a doceira procurou a manauara para conversar entre os três.

Enquanto isso, Deniziane e Alane conversaram sobre opções de voto e pensam em indicar Davi. Além disso, citaram a dificuldade de votar nas mulheres da casa.

No Quarto Gnomo, Fernanda comentou que uma sister pode ser recrutada para o grupo das Fadas, se referindo à Isabelle. Por outro lado, Juninho acredita que a participante também poderia se encaixar com os brothers do Puxadinho.

E não diferente, Isabelle confessou à Raquele e Michel que está se sentindo desconfortável sobre sua relação com Davi, e ainda afirmou que muita fofoca está rolando pela casa. Luigi a alertou sobre o brother:

- Ele afasta você de todo mundo, disse o carioca.