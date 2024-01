Regina Casé reflete sobre ter se tornado mãe novamente aos 59 anos de idade: Só me fortaleceu

Regina Casé usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre os medos que enfrentou ao se tornar mãe de Roque com 59 anos de idade. A apresentadora compartilhou belíssimos registros em que aparece se divertindo com o filho e usou a legenda para falar sobre como a chegada dele a transformou.

No post, a artista começa contando sobre os receios que tinha na época.

Seguindo a contagem regressiva paro meu aniversário, dia 25 de fevereiro? Tive muito medo de me tornar mãe novamente aos 59 anos!!! Ficava fazendo contas? Como seria quando Roque fizesse dez anos??? O tempo passou voando e de repente chegou esse dia!

Em seguida, Regina celebrou a coragem de aumentar a família.

Levei um susto quando vi que com 69 continuo levantando ele com as pernas e fazendo ele voar, no nosso ritual desde o aniversário de um aninho!!! Claro que ainda tenho muitos medos, ainda faço muitas contas, mas vejo que ter tido coragem de voltar a ser mãe nesta idade só me fortaleceu, rejuvenesceu e me trouxe um vigor que eu não sabia que tinha? E uma expansão na minha capacidade de amar que eu nunca poderia imaginar que existisse! Se bem que ele está tão grande e forte que a partir do ano que vem acho que ele vai me levantar e me fazer voar bem alto! Ainda bem que eu tive essa coragem.

Acidente

Anteriormente, Regina também havia usado as redes para contar que sofreu um acidente ocular que a deixou desesperada. A apresentadora disse que não contou na época em que aconteceu, pois eram as festas de fim de ano e queria manter o astral dos seguidores. Em um vídeo publicado no Instagram, desabafou sobre uma lesão química na córnea que a deixou sem enxergar por dois dias.

- Eu tinha feito um evento de horas e foi aplicada uma cola de cílios que entupiu todas as saídas, meu olho parou de lubrificar. Um pedaço dela ficou grudado no meu olho, tive uma lesão química na córnea. Lá em Nova York foi piorando, o ar frio, o aquecimento e o avião... meu olho ficou absolutamente seco. Fui cinco vezes no oftalmologista lá e ele disse que estava brabo, parecendo as crateras da Lua. Foram cinco dias de todo mundo passeando, eu trancada no hotel, sendo que dois dias fiquei sem enxergar. Tudo embaçado. Fiquei desesperada, um pesadelo, foi muito ruim.