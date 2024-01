Após ver falas de Wanessa sobre viver terror psicológico no BBB24, Luana Piovani ironiza: Namora um monge

Ela não deixa passar! Wanessa segue muito incomodada com Davi no BBB24 e chegou a declarar que está vivendo um terror psicológico, além de já ter disparado muitas críticas ao motorista de aplicativo. Após ver as falas da cantora, Luana Piovani fez questão de deixar uma alfinetada nas redes sociais.

Atualmente, a filha de Zezé Di Camargo vive um namoro com Dado Dolabella, ator que também se relacionou com Luana. A atriz chegou a denunciar o famoso por violência doméstica e ainda relembra na web as polêmicas do antigo romance.

Apesar de não acompanhar sempre o que está acontecendo na casa mais vigiada do Brasil, não deixa de comentar quando vê algo que lhe chamou atenção, como o momento em que Wanessa estava na área externa e citou a situação envolvendo Davi, dizendo:

- Adoraria ser planta nesse momento, para não viver esse terror psicológico que estou vivendo.

Assim que viu a fala, Luana reagiu ao momento nos Stories do Instagram, deixando uma indireta sobre o namoro da sister com Dado:

Não está dando, não! A menina tá em frangalhos! Ainda mais esse homem que fala alto! Que horror! Imagina oque isso não está fazendo com o psicológico dessa pessoa sensível que namora um monge zen budista. Alguém precisa fazer algo pra salvar esse lírio do campo!