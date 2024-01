Fabiana Justus relembra momento em que descobriu diagnóstico de leucemia: Soube nesse dia que teria que parar de amamentar

Fabiana Justus emocionou os seguidores ao compartilhar um vídeo em que aparece segurando o filho caçula no colo após receber o diagnóstico de leucemia. A filha de Roberto Justus relembrou como foi o momento em que soube que não poderia mais amamentar o pequeno, que tem apenas cinco meses de vida.

Em uma publicação nas redes sociais, ela mostrou o registro, em que ela aparece sorrindo e cantando nos braços da mamãe, que não consegue conter as lágrimas. Na legenda, a famosa começou escrevendo:

Esse foi o dia que eu soube exatamente o que eu tinha... No dia seguinte que cheguei no pronto-socorro achando que seria medicada e iria para casa. Fiquei internada para fazer exames e recebi o diagnóstico. Soube nesse dia que teria que parar de amamentar.

Em seguida, Fabiana fez uma reflexão sobre os momentos especiais com o caçula e o amor que recebe da família.

Foram cinco meses de amamentação exclusiva... Cinco meses do nosso momentinho mais delicioso juntos! Mas sei também do privilégio que eu tive de poder amamentar meu bebê... sou grata por isso! MUITO grata! Depois de mamar, o Luigi deitou no meu ombro e ficou assim, cantando. Eu obviamente não consegui conter a minha emoção! Esse amor é o que me move! O amor dos meus três filhos esperando por mim!