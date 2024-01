Com a seleção no Pré-Olímpico, Marlon Gomes se despede do Vasco: 'Meu sonho ganhou vida'

Após o Vasco confirmar a venda ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o meia Marlon Gomes, que está com a delegação da seleção brasileira no Pré-Olímpico, realizado em Caracas, na Venezuela, usou as redes sociais para se despedir do clube e dos torcedores. O clube ucraniano precisou investir cerca de R$ 68 milhões para tirá-lo do país e fazê-lo assinar um contrato até 2028.

"O meu sonho ganhou vida debaixo daquela arquibancada, a de São Januário, assistindo aos jogos e imaginando que ali era onde eu queria estar. O Vasco foi parte da minha vida, minha história e, além de ser meu amigo, me deu grandes amizades, me desenvolveu como pessoa e atleta profissional, foi o meu teto e me deu chão para brilhar", disse o meia.

Marlon Gomes se despediu do Vasco no dia 06 de dezembro de 2023, na vitória do Vasco sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, resultado que garantiu o clube carioca na elite do futebol brasileiro.

Na equipe profissional do Vasco desde 2022, Marlon Gomes, de apenas 20 anos, disputou 45 jogos, marcou dois gols e deu três assistências. Ele foi peça fundamental na equipe que salvou o clube do rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado.

No Shakhtar Donetsk, Marlon Gomes encontrará outros quatro brasileiro, incluindo um ex-companheiro de Vasco, o atacante Eguinaldo. A equipe ucraniana ainda conta com o lateral Pedrinho (ex-Athletico-PR), e os atacantes Kevin (ex-Palmeiras) e Newerton (ex-São Paulo).

Marlon Gomes deve estar em campo com a seleção brasileira nesta segunda-feira, às 17h (horário de Brasília), quando encara o Equador, pela quarta rodada do Pré-Olímpico.