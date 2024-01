Concluída perfuração em poço da Margem Equatorial

A Petrobras concluiu a perfuração de poço exploratório de Pitu Oeste, na Bacia Potiguar, parte da chamada Margem Equatorial. A companhia comunicou à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que identificou presença de hidrocarboneto, porém, segundo a companhia, ainda não existe certeza sobre a viabilidade econômica da operação do poço.

Além de dar continuidade à pesquisa exploratória na região, a Petrobras informou que planeja para fevereiro a segunda perfuração na Bacia Potiguar, desta vez no poço Anhangá, a 79 km da costa do Rio Grande do Norte e próximo ao poço Pitu Oeste.

No ano passado, a Petrobras atingiu a produção total de óleo e gás natural de 2,78 milhões de barris por dia (boed), 3,7% acima da registrada em 2022.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.