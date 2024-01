Carpini ignora tabu na Neo Química e poupa elenco são-paulino: 'Este peso não é nosso'

O técnico do São Paulo, Thiago Carpini, afirmou que o clássico contra o Corinthians nesta terça, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, não é um jogo qualquer. "É um clássico, mas o peso de quebrar o tabu não é desse elenco", afirmou o técnico após derrotar a Portuguesa, neste sábado, por 1 a 0, no Morumbis.

O São Paulo nunca venceu o Corinthians como visitante no estádio da zona leste. "não podemos levar esse retrospecto para dentro de campo", ressaltou Carpini, lembrando que várias formações do São Paulo atuaram na Neo Química Arena.

Na sequência, o São Paulo terá outro clássico e enfrenta o Palmeiras na decisão da Supercopa do Brasil no final de semana. O jogo coloca frente a frente o campeão da Copa do Brasil (São Paulo) e o vencedor do Brasileiro (Palmeiras). Carpini, porém, disse que não iria falar sobre o Palmeiras. "Vamos jogo a jogo. Nossa primeira decisão é terça-feira."

Para a decisão em Itaquera, o técnico pode ter o desfalque do lateral direito Igor Vinicius, que foi substituído no segundo tempo contra a Portuguesa, com suspeita de lesão muscular. O jogador perdeu praticamente toda a temporada passada por contusão. "O Igor preocupa, mas vai fazer exames e vamos saber amanhã domingo", afirmou Carpini.

O técnico, porém, disse que é preciso valorizar o substituto Moreira, que entrou no lugar de Igor Vinicius. "Gostei do que vi. Ele entrou muito bem e fez um bom jogo", disse Carpini sobre o jogador de 19 anos.

Thiago Carpini disse também que Lucas deve jogar na terça e que foi poupado contra a Portuguesa. "O Lucas treinou com o grupo e hoje fomos precavidos", afirmou Carpini, que disse que as jogadas de bola parada merecem cuidado especial. "A bola parada define muitos jogos, tanto defensiva como ofensivamente. Temos bons batedores e bons cabeceadores."