Charge - 28 de janeiro de 2024

O porcentual de crianças sem registro de paternidade na certidão praticamente dobrou em sete anos. De acordo com dados do Portal de Transparência do Registro Civil, disponibilizados pela Arpen-Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), a região teve 33.547 nascimentos em 2016, sendo que 926 crianças foram registradas sem o nome do pai (2,7%). Em 2023, a porcentagem subiu para 5,1%, quando os casos de ausência paterna nos documentos foram de 1.334 diante 26.063 nascimentos.