Uma parceria repleta de magia!

Um coelho tirado da cartola, adivinhar a carta certa no meio de um baralho inteiro, tirar uma moeda de traz da orelha, fazer uma bolinha aparecer em instantes mesmo com a mão vazia, e como isso acontece? Abracadabra, é mágica!

Na quarta-feira, dia 31, é celebrado o Dia Internacional do Mágico, data escolhida para homenagear São João Bosco, o padroeiro dos mágicos, que faleceu no mesmo dia, só que 136 anos atrás.

Os mágicos, que usam suas artimanhas para entreter, iludir e divertir seu público, têm uma regra universal: nunca revelam seus truques. Essa é a base da mágica, o mistério. Com grandes nomes na histórias da magia como Harry Houdini, considerado pai do ilusionismo, David Copperfield, famoso pelos seus números apresentados em programas de auditório, e o famoso Mister M, diferenciado por revelar todos os truques, o mágico é o artista que desenvolve a imaginação do espectador, afinal com mágica tudo é possível.

Na sexta-feira estreou em Santo André o Circo Moscou, montado na avenida Giovanni Batista Pirelli, ao lado do Atrium Shopping. E a mágica Ariane Andreoli, 38 anos, que integra a trupe, encanta o público com seus truques.

Ariane começou sua história no universo da magia com uma linda história de amor. Há 20 anos, quando trabalhava em uma loja de projetos de iluminação, que fornecia luzes para um circo, ela decidiu ir assistir a uma apresentação. Nesta noite, Ariane se apaixonou por um artista chamado Fred, e decidiu largar tudo para viver no circo com seu amado.

Desde então, se envolveu neste mundo colorido do picadeiro, e quando aprendeu a fazer magia, foi amor à primeira vista. “Eu me apaixonei pela mágica. Acredito que nasci para isso”, comenta.

Hoje, Ariane e Fred formaram uma família, a primogênita Nicoly, com 17 anos, é uma das bailarinas da companhia. E o caçula, Gabriel, 9 anos. é palhaço e faz participações nas apresentações de sua mãe.

“Um dos truques favoritos do Gabriel é quando eu subo em uma escada e entro em um aparelho no alto, só que eu desapareço, e em um passe de mágica apareço de novo no centro, descendo as escadas, todo mundo fica chocado”, explica o Ariane.

Gabriel conta que sempre fala dos truques de sua mãe para seus amigos na escola. “É muito legal ter uma mãe mágica” conclui o pequeno artista.