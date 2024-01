Ribeirão Pires inicia verificação de solo de viaduto estaiado

Ribeirão Pires iniciou mais uma etapa para o andamento das obras do viaduto estaiado. Nessa semana, profissionais começaram a realizar a verificação de interferência e suporte do terreno para planejar colocar as estacas que sustentarão o empreendimento.

A verificação de interferência é realizada às margens do Ribeirão Grande, que passa sob a linha férrea e que estará abaixo do viaduto, e conta com um pequeno bate-estaca que perfura o solo na intenção de aferir a profundidade correta em que sustentação poderá atingir debaixo da terra.

O Paço busca acelerar às obras do viaduto estaiado, a maior intervenção de mobilidade da Estância, com montante que passa dos R$ 55 milhões, em convênio com o Governo do Estado de São Paulo. Com o empreendimento, a municipalidade atende demanda antiga dos moradores.

Ao todo, a obra deve durar três anos e está sob responsabilidade da empresa Versátil Engenharia. O viaduto terá, aproximadamente, 2.700 metros de extensão e será constituído por outros elementos como: ciclovia, muro de contenção, ponte estaiada, alças de acesso, de retorno e demais adequações nas vias.

Na semana passada, os profissionais que atuam na obra do viaduto finalizaram a revitalização da escadaria que leva até o Mirante Santo Antônio. A escada também teve seu curso modificado após estudo apontar que parte do empreendimento passaria próximo ao acesso. Também foi restaurada a canaleta de águas pluviais que é ligada à escadaria. O acesso, entretanto, segue fechado devido obras de revitalização do mirante.