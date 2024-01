Diadema abre cadastramento para aulas de natação e hidroginástica

Os moradores de Diadema que desejam fazer aulas de natação e de hidroginástica de forma gratuita no Clube Municipal Mané Garrincha, no bairro Piraporinha, devem ficar atentos. Na próxima terça-feira, 30 de janeiro, a partir das 10h, os interessados poderão realizar a cadastro on-line para as atividades. No curso de natação podem se inscrever crianças ou adultos.

O cadastro será disponibilizado em duas contas da rede social Instagram (@aguaviva_diadema e @seldiademaonline) e ficará disponível até que se atinja a marca de 760 inscrições. Os contemplados com vagas serão contatados por telefone para realizar a matrícula definitiva a partir do dia 19 de fevereiro. Para não correr o risco de perder a ligação, a orientação é deixar salvo o número 4056-3565.

Devem fazer cadastro somente os novos interessados. Os alunos já matriculados não precisam se inscrever de novo. O Clube Municipal Mané Garrincha fica na Rua Cariris, 195, no bairro Piraporinha, e conta com duas piscinas.

Os trajes e itens permitidos nas piscinas do Mané Garricha são biquini, maiô, sunquini, sunga tanga, sunga boxer, neoprene, maiô longo, camiseta térmica, toalha, chinelo, óculos de sol, colete, bola inflável pequena, boné, canga e garrafa de água.

Não é permitida a entrada de bebês sem fralda à prova de água e animais. Os usuários não podem usar camiseta, regata, shorts, bermuda, anel, brinco, colar, relógio, pulseira, recipientes em geral, boias, eletrônicos, comestíveis ou bebidas. Por fim, não é permitido fumar ou o uso de biquini, maiô ou sunga brancas.