Após tropeços, Santo André e Água Santa jogam por recuperação

Um clássico regional promete emoção neste domingo. Santo André e Água Santa se enfrentam às 19h, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. As equipes jogam no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, em busca de recuperação após tropeços na última rodada.

O time andreense amarga o último lugar do Grupo A da competição e busca a primeira vitória após sofrer derrota para o São Paulo, no MorumBis, e empate com o Novorizontino, em casa.

O Santo André tem como adversários no grupo o Santos, em boa fase, a Portuguesa e o Ituano.

á o Água Santa conta com um tropeço do Palmeiras para liderar a chave B em caso de triunfo. A equipe de Diadema venceu o Red Bull Bragantino na primeira rodada, em Bragança Paulista, mas fez jogo fraco e acabou derrotada pelo Botafogo, de Ribeirão Preto, em partida realizada na Arena Inamar.<TL>