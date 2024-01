Cachorrão encara Sertãozinho com portões abertos no 1º de Maio

O EC São Bernardo recebe hoje, às 10h, o Sertãozinho no Estádio 1º de Maio, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A-3. A entrada para este jogo será gratuita.

Para este compromisso, o técnico Renato Peixe deverá escalar a mesma equipe que empatou na quarta-feira contra a Itapirense no Interior. A equipe se apresentou bem na estreia, teve bom equilíbrio defensivo e criou várias oportunidades de marcar gol.

“Agora é dentro dos nossos domínios, diante do nosso torcedor e, por isso, é muito importante fazer o novo dever de casa. O Sertãozinho é uma boa equipe e como estreou mal vem para roubar pontos nosso. Estamos cientes do que precisamos fazer, já conversamos bastante depois do empate de quarta e pode ter certeza que vamos entrar muito forte”, disse o técnico Renato Peixe.