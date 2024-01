Azulão empata com Rio Preto e segue sem vencer no Paulista A-3

O São Caetano recebeu o Rio Preto neste sábado (27) pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A3 e não conseguiu sua primeira vitória. A partida foi morna, e o Azulão não saiu do 0 a 0 contra o time do Interior, no Estádio Anacleto Campanella. Com o tropeço em casa, o time da região pode finalizar a rodada da zona de classificação para às quartas de final da competição.

No empate, o time jogou desfalcado do zagueiro Diego e também do atacante Juninho, expulsos no empate da estreia contra o Bandeirante, na primeira rodada. Com ingressos populares, a partida marcou o reencontro do Azulão com a sua torcida após alguns meses sem atividade. Os ingressos foram vendidos a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). O público não foi divulgado.

Na próxima rodada, na quarta-feira (31) às 20h, o Azulão enfrenta o Lemense, novamente em casa.