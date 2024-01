Desenvolve SP envia R$ 46 milhões para as cidades da região

A Desenvolve SP, agência de fomento do governo do Estado de São Paulo, registrou em 2023 o melhor resultado de liberação de crédito para o Grande ABC. Juntos, os sete municípios atingiram R$ 43,6 milhões em projetos financiados, alta de 49,9% em relação aos R$ 29 milhões de 2022.

Trata-se de um recorde para a região, que foi alavancado pela liberação de créditos para prefeituras que focaram os investimentos em modernização da administração pública, aquisição de máquinas e infraestrutura urbana. Foram R$ 28 milhões para projetos dessa natureza, o triplo do que havia sido registrado no ano anterior (R$ 9 milhões).

O crédito para micro, pequenos e médios empresários chegou a R$ 15,5 milhões, o que representou 35,5% do total concedido à região. A maior parte desse dinheiro (R$ 10,5 milhões) foi para capital de giro. Uma das metas para 2024 da Desenvolve SP é a de ampliar o acesso ao crédito para negócios que priorizem inovação e sustentabilidade.

Individualmente, a cidade de Mauá concentrou a maior parte das liberações de crédito, com R$ 24,4 milhões. Grande parte do valor liberado foi empregada na melhoria da estrutura viária.

São Bernardo aparece em segundo no ranking da região, com R$ 6,6 milhões de financiamento, seguida por Diadema, com R$ 4,79 milhões. Uma obra que contou com recursos da Desenvolve SP em Diadema foi o Atende Fácil Saúde, inaugurado em abril de 2023.

MAIS RECURSOS

O superintendente de negócios dos setores privado e público da Desenvolve SP, Luca Iacona, atribui o crescimento recorde de valores liberados a uma série de ações. “A gente realizou a simplificação de processos, com o aumento da tecnologia, para conseguir ganhar escala. Temos realizado muitos eventos, sejam eles para as prefeituras ou para as demandas das empresas”, afirmou.

Segundo o executivo, a Desenvolve SP tem condições de aumentar o volume de crédito. Isso porque a agência possui R$ 5 bilhões em ativos. “A gente triplicou de tamanho nos últimos três anos”, afirma Iacona.

Os recursos ofertados pela agência podem ser utilizados tanto para as despesas quanto para os que querem modernizar ou expandir os negócios. “Temos uma linha específica para o empresário que está precisando pagar o o salário dos funcionários. E também um segundo pilar muito forte na parte de financiamento de máquinas e equipamentos. E quando falamos da nova indústria, temos uma linha específica para empresários que queiram revitalizar seu parque fabril, além da eficiência energética”, destaca o superintendente.

Um dos atrativos da Desenvolve SP são as taxas praticadas, que segundo Iacona ficam abaixo do mercado. Para capital de giro, por exemplo, o reajuste será baseado na taxa básica (Selic) mais 7% ano ano, com um prazo de até cinco anos para pagamento incluindo 12 meses de carência. Para financiar máquinas e equipamentos, Selic mais 4% ao ano.

O processo é realizado pelo por meio do site (www.desenvolvesp.com.br). O empresário acessa, conhece, as linhas de crédito disponíveis e realiza o cadastro.

A Desenvolve SP é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.