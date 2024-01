Ribeirão contrata empresa para nova USF no Jardim Serrano

A Prefeitura de Ribeirão Pires, comandada por Guto Volpi (PL), fechou a contratação da empresa Terra Mix Pavimentação e Construção Ltda para a construção da nova USF (Unidade de Saúde da Família) no bairro Jardim Serrano. A licitação foi feita pelo modelo de tomada de preços e a escolha da empresa foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial do Estado. Ao todo, as obras vão custar R$ 1,4 milhão aos cofres do Paço.

“A USF do Jardim Serrano levará serviço inédito a este que é um dos bairros mais populosos da cidade. Será a 11ª unidade de Atenção Primária de Ribeirão Pires, importante reforço ao atendimento prestado aos moradores que utilizam a rede pública. Saúde é prioridade e por isso apostamos na modernização estrutural e na humanização dos procedimentos”, comentou o prefeito Guto Volpi, que recentemente nomeou seu pai, o ex-prefeito Clovis Volpi (PSD), como secretário de Saúde.

O prazo para a conclusão das obras é de 12 meses, contados a partir da assinatura da ordem de serviço, emitida pela Secretaria de Obras do município, comandada por Sérgio Poloni dos Reis. A nova unidade será construída na rua dos Mangás, em uma área de 314,09 metros quadrados.

OUTRAS USFs

A gestão Guto realizou, em junho do ano passado, a entrega de uma USF no Parque Aliança, que contou com investimento de R$ 2,2 milhões. Com capacidade para até três mil atendimentos mensais, a unidade se tornou o maior equipamento de atenção básica na cidade.

Em outubro, a Prefeitura entregou a revitalização da USF Ouro Fino, no que foi a primeira reforma estrutural realizada na unidade de saúde desde sua inauguração, em 2007. Com investimento de R$ 500 mil, desembolsado do tesouro municipal, a unidade de saúde recebeu novos equipamentos e um estacionamento com vagas especiais de acessibilidade.

São atendidas na USF Ouro Fino especialidades como clínica geral, ginecologia, pediatria e odontologia. A unidade conta com aproximadamente 9 mil pacientes referenciados, além de 25 profissionais que cuidam da saúde dos moradores da região.