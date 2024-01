Red Bull Bragantino sai na frente, mas cede empate no fim para o Botafogo no Paulistão

Com um gol em cada tempo, Red Bull Bragantino e Botafogo empataram por 1 a 1 na tarde deste sábado. Léo Ortiz abriu o placar para os mandantes aos 46 do primeiro tempo, mas Alex Sandro empatou aos 42 da etapa final. A partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista, foi realizada no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Com o resultado, o Bragantino soma quatro pontos no Grupo C. Com a mesma pontuação, o Botafogo de Ribeirão Preto integra a Chave D da fase classificatória da competição.

O primeiro a voltar a campo pela quarta rodada é o time de Bragança Paulista, que recebe o Palmeiras na quarta-feira, às 19h30, novamente em casa. Na quinta-feira, às 19h, o Botafogo recebe o Santo André na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).

O jogo começou bastante equilibrado, mas sem muitas chances. Até que aos 24 minutos, Helinho ficou cara a cara com o goleiro e deu bonito toque por cobertura. Após revisão, porém, o gol foi anulado por impedimento de Sasha no começo da jogada.

Pouco depois, o Botafogo respondeu em jogada aérea, com cabeçada perigosa de Fábio Sanches. O Red Bull Bragantino, porém, seguiu mais perigoso e quase abriu o placar com Juninho Capixaba, que pegou rebote e chutou muito forte no travessão.

Já nos acréscimos, aos 46, o placar finalmente foi inaugurado. Após cobrança de escanteio de Helinho, Léo Ortiz apareceu na primeira trave para desviar de cabeça e marcar o gol.

No começo do segundo tempo, quem assustou foi o Botafogo em chute no canto de Toró, mas Cleiton fez grande defesa. O goleiro do Botafogo, João Carlos, também se destacou ao defender finalização de Eduardo Sasha.

Assim como no primeiro tempo, a rede só balançou nos minutos finais. Aos 42 minutos, Alex Sandro tabelou com Douglas Baggio, invadiu a área pelo lado esquerdo do chutou cruzado, tirando do goleiro, para decretar o empate.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 1 BOTAFOGO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Léo Ortiz, Léo Realpe e Luan Cândido; Jadsom Silva, Matheus Fernandes (Lucas Evangelista) e Juninho Capixaba (Guilherme Lopes); Helinho (Laquintana), Henry Mosquera (Bruninho) e Eduardo Sasha (Thiago Borbas). Técnico: Pedro Caixinha.

BOTAFOGO - João Carlos; Lucas Dias (Douglas Baggio), Bernardo Schappo e Fábio Sanches; Wallison, Matheus Barbosa (Carlos Manuel), Leandro Maciel, Tiago Alves (Alex Sandro) e Jean; Toró (Patrick Brey) e Emerson Ramon (Lucas Cardoso). Técnico: Paulo Gomes.

GOLS - Léo Ortiz, aos 46 minutos do primeiro tempo. Alex Sandro, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nathan Mendes (Red Bull Bragantino). Lucas Dias, Wallison e Leandro Maciel (Botafogo).

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

RENDA - R$ 90.695,00.

PÚBLICO - 3.239 torcedores.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).