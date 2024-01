Em ano eleitoral oportunismo vem à tona, diz Penha sobre impeachment

A prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), diz estar tranquila em meio ao clima agitado nos bastidores da política do município. A agitação começou após o vereador Marcelo Akira (Podemos) protocolar na Câmara o pedido de impeachment da pessedista. A chefe do Executivo, no entanto, acredita que a medida do parlamentar foi tomada apenas para desestabilizar seu governo.

“Em nossa cidade existe um vereador de oposição que tenta desestabilizar com bravatas e factóides o trabalho de reconstrução que estamos realizando em Rio Grande da Serra. Em ano eleitoral, o oportunismo vem à tona, mas a minha preocupação é governar a cidade e levar serviço de qualidade para o cidadão”, declarou Penha ao Diário.

Akira alega “descaso da gestão” e “infração político-administrativa” prevista no artigo 4º do Decreto-Lei Federal nº 201/1967. Ele acredita que houve omissão dolosa por parte da prefeita na fiscalização do Cemitério Municipal São Sebastião, em referência ao episódio registrado dias antes do Natal do ano passado, quando munícipes precisaram cavar a cova para sepultar um familiar.

Conforme publicado pelo Diário na semana passada, a alegação de Akira começou a ganhar corpo após alguns vereadores cogitarem a possibilidade de engrossarem o coro a favor da cassação de Penha. Parte desse movimento pode ter relação com o fato da prefeita ainda não ter bons números nas pesquisas de intenção de voto, além do provável retorno do ex-prefeito Adler Kiko Teixeira (MDB), hoje secretário de Administração e Inovação de São Bernardo, na disputa municipal.

Em entrevista dada ao Diário no fim do ano passado, Penha disse que possui uma boa relação com a maior parte da Câmara, exceto com Akira. Embora não tenha mencionado o vereador nominalmente na entrevista, ela falou sobre as dificuldades na relação com um vereador de oposição – Akira é o principal opositor de seu governo.

“Eu sempre busco diálogo. Quando a gente tomou posse, lutou para ter os vereadores ao nosso lado porque queremos estar juntos para governar a cidade. Tenho uma maior dificuldade com um único vereador, mas com os demais a relação é boa. Mas esse vereador tem passado dos limites juridicamente, tem feito falas machistas e falado coisas que não são verdadeiras. Algumas ações dele nós buscamos o caminho jurídico e outras nós mostramos o posto daquilo que ele fala”, disse a prefeita.

O presidente da Câmara de Rio Grande, Claudinho Monteiro (Agir), evitou dar pistas sobre como vai proceder com o pedido feito por Marcelo Akira. Ao Diário, ele disse que o primeiro passo é saber “se há embasamento jurídico” para instalação do processo de impeachment. “Estou tranquilo e consciente quanto ao papel à frente da Câmara. Vamos aguardar os bastidores políticos e a vontade dos vereadores”, disse.

No caso de cassação de Penha, Claudinho é quem assume a Prefeitura por presidir o Legislativo.

Penha foi eleita vice-prefeita na chapa encabeçada por Claudinho da Geladeira (PSDB). A Câmara decidiu cassar Claudinho em julho de 2022 alegando que o tucano havia consentido com esquema de fura-fila da vacina contra Covid-19 e por não responder requerimentos de informação dentro do prazo estipulado pela LOM (Lei Orgânica do Município).

Pessedista afirma que costura candidatura à reeleição

Em meio ao caos que tomou conta da política de Rio Grande da Serra na atual legislatura, Penha Fumagalli assumiu a Prefeitura após a cassação de Claudinho da Geladeira (PSDB) em 2022, acusado de fraudes durante a pandemia.

Em um amplo arranjo político, que envolve uma mistura de aliados do ex-prefeiturável Carlos Augusto César, o Cafu (hoje secretário de governo em Hortolândia, Interior do Estado) e nomes importantes do PT, como o ex-prefeito Ramon Velásquez, secretário de Relações Institucionais, a prefeita tem sustentado o governo. Recentemente, ela se aproximou do ex-prefeito Gabriel Maranhão na tentativa de engrossar a candidatura à reeleição.

Na entrevista dada ao Diário, ela contou como está a construção de sua candidatura, que terá apoio do PT, com Velásquez abdicando da candidatura ao Paço.

“Estamos num processo de construção em relação a isso. A gente conversou com o Ramon faz uns dois meses e ele até falou que dentro do PT está muito amadurecida a ideia de nos apoiar. A federação PT, PV e PCdoB está com a gente, assim como outros partidos também. Não tem nada formalizado ainda, acho que as conversas ainda vão afunilar mais para frente, mas estamos na construção”, declarou a prefeita.