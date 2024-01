Filippi será eleito próximo presidente do Consórcio na 4ª

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), será escolhido na assembleia geral de prefeitos de quarta-feira o próximo presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. O nome do petista já é consenso entre os chefes do Executivo para ele voltar a comandar a entidade regional – Filippi presidiu o bloco em 2003.

Com quatro mandatos de prefeito de Diadema no currículo, além de ter sido secretário de Obras da cidade, deputado estadual e deputado federal e secretário de Saúde, Filippi terá a missão de alavancar o Consórcio Intermunicipal enquanto entidade que pensa políticas públicas para o futuro.

Na gestão de Marcelo Oliveira (PT), prefeito de Mauá e presidente do Consórcio em 2023, o Consórcio buscou recuperar a liderança dos grandes temas regionais, como as próximas etapas da economia local, sustentabilidade e eletrificação de setores públicos, como mobilidade urbana. Para isso, contou com suporte de um grande aliado de Filippi, o ex–prefeito diademense Mário Reali (PT), que foi nomeado secretário geral do bloco.

Com Filippi, a expectativa é a de que esse caráter se consolide e que o Consórcio também consiga avançar na atração de investimentos, em especial do governo federal. Filippi é uma das figuras políticas do Grande ABC mais próximas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e essa aliança já tem se refletido em verba para Diadema – a União se comprometeu a enviar cerca de R$ 290 milhões para construção do novo hospital municipal diademense, por exemplo.

O trânsito de Filippi em Brasília será determinante para que saia do papel a série de pleitos feita pelo Consórcio Intermunicipal junto ao Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). A instituição formalizou o pedido de R$ 217,2 milhões para projetos de mobilidade urbana nas cidades da região – foram os 17 projetos para o desenvolvimento de estudos de tráfego, estudos de alternativas, projetos funcional, básico e executivo em todas as cidades consorciadas. Os pedidos tiveram como base o Plano de Mobilidade Regional do Grande ABC, que foi elaborado em 2013 e atualizado agora pelo GT (Grupo de Trabalho) Mobilidade Urbana.

Os principais pleitos do Consórcio são para a elaboração de projetos para construção do Corredor Oratório (Santo André); construção da Marginal Diadema, na Avenida Ribeirão dos Couros (Diadema); implementação de corredor de ônibus na Avenida Benedita Franco da Veiga (Mauá); corredor de ônibus nas avenidas Prefeito Valdírio Prisco e Francisco Monteiro (Ribeirão Pires); corredor de ônibus Jean Lieutaud – Rio Pequeno (Rio Grande da Serra), entre outros.

Outro trunfo de Filippi é sua proximidade com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Filippi foi secretário de Saúde na gestão de Haddad na prefeitura de São Paulo e esteve no grupo de debate do plano de governo que Haddad defendeu em sua candidatura a governador em 2022.