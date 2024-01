Palavra do Leitor - 28 de janeiro de 2024

As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail (palavradoleitor@dgabc.com.br). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. Se julgar pertinente, o Diário utilizará neste espaço comentários referentes a reportagens publicados em suas redes sociais. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.

Câmara de S.Bernardo – 1

‘Câmara de S.Bernardo sobe custo de locação de veículos’ (Política, dia 24). Reajuste de 74,5% no contrato é abusivo e cheira a farra com dinheiro público. E os vereadores ficarão quietinhos e coniventes com este absurdo?

Walmir Ciosani - São Bernardo

Câmara de S.Bernardo – 2

No Brasil, a corrupção compensa e as punições já viraram brincadeira que nossa sociedade, no cerne dos seus núcleos de poder público e privado, aprendeu: a impunidade leva a se nivelar por baixo aceitando que roubar o contribuinte já se tornou um ato politicamente correto para que o projeto de poder civil fascista fundamentado no suborno e assistencialismo comprador de votos de que todos os partidos sigam inexoravelmente avante. A comissão do poder público diante da imunda degeneração moral das relações públicas e privadas nos deixa uma alternativa de qualificação: estamos diante do poder público de todos os níveis mais safado, corrupto e sem-vergonha de nossa história. Que Nação é esta aonde não se vê limite para a falta de moral de homens públicos, catapultada pela postura igualmente imoral de empresários, ambos os lados em sua ânsia de abusar do patrimônio público em benefício próprio? Como explicar o que está acontecendo com o Brasil aos nossos filhos e netos e, ainda pior, que País os aguarda no futuro? Que vergonha! Esses larápios se irmanizam pelos dedos ágeis na locupletação dos bens públicos. Esta prática imoral é ainda mais assustadora: cínicos, desprovidos de qualquer quinhão de respeito às instituições e ao próximo, todas peças malfeitas, infelizmente, não eliminadas pela natureza que pecou pela distração. Parabenizo a este conceituado Diário, pela reportagem no sentido de dar conhecimento ao contribuinte de São Bernardo de que a Câmara de Vereadores, por meio do ora presidente Danilo Lima, acresceu em 75% o custo de locação de veículos, a favor da empresa Nevada Rent Car. Pasma-nos!

Francisco Emídio Carneiro - São Bernardo

Escotismo

O escotismo atende crianças, meninos e meninas, a partir dos 6 anos e meio, adolescentes e jovens até 21. É a educação não formal, um complemento da escola e da família. É puro trabalho voluntário para os adultos que, além de disponibilizar seu tempo para os jovens, precisam se capacitar, acompanhando as modificações, evoluindo, crescendo junto com eles. É o método educativo escoteiro sendo aplicado através da promessa e Lei Escoteira, aprender fazendo, progressão pessoal, sistema de equipes, suporte do adulto, marco simbólico, natureza e envolvimento comunitário. Obrigada, Cecél Garcia, pelo incentivo (Escoteiros, dia 25)!

Márcia Perecin - São Bernardo

Vale

Esse Lula, que jamais teve cumplicidade com a meritocracia, teimoso e inoportuno, insiste para ter no conselho de administração da Vale o ex-ministro Guido Mantega, um dos responsáveis diretos pela maior recessão econômica da nossa história. Será que o presidente não tem nada à mais a fazer no comando desta Nação, do que ficar preferindo atazanar não somente essa que é uma das mais competentes mineradoras do mundo, como também os seus milhões de acionistas dentro e fora do País?!

Paulo Panossian - São Carlos (SP)