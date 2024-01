Prefeito cancela show de Zé Felipe no ceará: 'Não foi correto'

O prefeito de Granja (CE), Anibal Filho, anunciou em suas redes sociais neste sábado, 27, que cancelou o show que o cantor Zé Felipe faria no município durante o Carnaval. Segundo o prefeito, o sertanejo teria marcado outra apresentação em uma cidade próxima, Viçosa, na mesma data, por um valor menor do que foi cobrado pela prefeitura granjense.

"A Prefeitura havia celebrado um contrato já há alguns dias, e ontem descobrimos que foi celebrado também um outro contrato com o município de Viçosa, mas por um valor menor. Achamos que isso não foi correto. Por isso, a Prefeitura de Granja solicitou o cancelamento", escreveu o prefeito.

No lugar do show de Zé Felipe em Granja, foi anunciada a banda Ara Ketu. Pelas redes sociais, moradores comemoraram a confirmação do grupo.

O Estadão procurou a assessoria do cantor mas, até a publicação deste texto, não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Recentemente, Zé Felipe e sua esposa, Virgínia, anunciaram a gravidez do terceiro filho. Eles já são pais de Maria Flor e Maria Alice.