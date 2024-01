Influenciadores e influenciados

Influenciadores, influenciadoras, influencers. Quase uma praga: cuidado que você pode ir tomar banho e encontrar um deles dentro do seu box indicando algum shampoo ou sabonete. Abriu o armário? Olha a tendência, com forte acento no ê. A cada dia surgem mais em todos os cantos, em todos os assuntos. Nomes alçados e que a gente nunca ouviria falar até que apareçam, inclusive, nas páginas policiais quando maravilhados com ganhos incríveis se atolam em crimes, como jogos de azar, rifas falsas, golpes.

Uma nova categoria humana, baseada em números de seguidores, curtidas, apoio de empresas, vida reality, dancinhas. Tudo iniciado com um golpe de sorte, alguma viralização, o cavalo bravo que ninguém sabe bem exatamente de onde vem, como se monta ou como se doma.

Você tem algum de estimação? Quem é que o influencia? Influência é poder, e o poder sempre pode ser muito perigoso, principalmente quando descamba como vimos muito por aqui nos últimos tempos causando controvérsias e crises com a disseminação de mentiras, como as da questão das vacinas que tantas vítimas ainda causam.

Muitos mostram mundos irreais, inacessíveis vidas de luxo. É comum encontrar por aí com eles carregando a tiracolo fotógrafos para que registrem como se naturais fossem atos absolutamente programados. Amo, inclusive, a nova expressão incorporada: “recebidinhos”. Surgem influencers de tudo. Basta procurar. Uma forma de comunicação que merece a atenção e uma análise mais aprofundada porque acabam se tornando veículos de transformação, seguidos por legiões.

Não consigo, no entanto, deixar de pensar e associar perigos nos influenciadores e suas “flautas” ao incrível e triste conto dos Irmãos Grimm, sobre a lenda do estranho flautista que surgiu na Alemanha, Cidade de Hamelin, em 1284, e que em 26 de junho daquele ano teria sumido com 130 crianças que o teriam seguido hipnotizados pelo som da flauta, pela floresta, de onde nunca mais apareceram. O homem, assim, se vingava da cidade onde havia sido contratado para acabar com uma infestação de ratos que a tudo destruía. O flautista assim o fez, mas como não lhe pagaram usou o mesmo estratagema com as crianças, aproveitando que todos estavam na igreja.

Há muitas versões, inclusive a de houve mesmo uma inspiração real para os Irmãos Grimm escreverem muitos séculos depois o famoso conto sobre essa terrível história. A lenda persiste até hoje, a rua onde as crianças teriam sido vistas pela última vez é a Bungelosenstrasse (rua sem barulho), onde ainda seriam proibidas a música e a dança.

Daí lembrar que é sempre bom ver e ouvir com atenção que apito tocam os influencers que seguimos encantados.

Marli Gonçalves é jornalista, editora do site Chumbo Gordo e autora de Feminismo no Cotidiano (Editora Contexto).