Ponte Grande ABC-Brasília

É auspiciosa a informação de que o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), vai assumir a presidência do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Um dos políticos locais mais próximos à cúpula do governo federal comandado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o petista será fundamental para consolidar a parceria entre a região e Brasília – que começou a se desenhar no mandato do mauaense Marcelo Oliveira (PT). Ao escolher para o cargo estratégico alguém que tenha íntima relação com o núcleo do poder no Planalto Central, o colegiado dá passo fundamental para atrair a atenção da União para os problemas comuns às sete cidades, criando assim ambiente propício para o repasse de verbas necessárias para a solução dos mesmos.

Filippi possui visão estratégica capaz de atrair investimentos substanciais para o bloco. Um dos desafios mais prementes que as cidades enfrentam é a questão habitacional, com moradias em áreas irregulares impactando a qualidade de vida dos moradores. Ao assumir a liderança do Consórcio, o prefeito de Diadema poderá apresentar ao governo federal políticas eficazes para a regularização fundiária, cuja obtenção de financiamento, via bancos públicos ou por meio de programas, proporcionaria moradia digna e segura a milhares de famílias. O mesmo pode acontecer em outros pontos nevrálgicos do Grande ABC, como mobilidade urbana, geração de empregos e melhoria no sistema de atendimento básico de saúde.

Com uma liderança alinhada ao governo central, o Consórcio pode articular políticas públicas que fomentem a habitação, a geração de empregos e promovam a expansão dos serviços de saúde, transformando o Grande ABC em referência nacional em qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. A ascensão de José de Filippi Júnior à presidência do colegiado representa oportunidade única para a região, podendo repetir a época áurea do presidente Luiz Marinho nos anos 2010. A futura composição do comando da instituição pode ser a chave para desbloquear investimentos significativos, enfrentando desafios comuns e pavimentando o caminho para um futuro mais promissor e inclusivo para os habitantes das sete cidades.