Newcastle derrota o Fulham e avança às oitavas de final da Copa da Inglaterra

Liderado pelo brasileiro Bruno Guimarães, o Newcastle visitou o Fulham e venceu os donos da casa por 2 a 0, neste sábado, garantindo uma vaga nas oitavas de final da Copa da Inglaterra.

A vitória foi construída com um gol em cada tempo. Longstaff abriu o caminho do triunfo aos 39 minutos e Dan Burn fechou o marcador garantindo não só o resultado, mas dando moral ao time seguir na luta pelo título.

O adversário das oitavas vai ser definido após sorteio. O Newcastle vai atrás de sua sétima taça da Copa da Inglaterra. O clube já ergueu o troféu nas edições de 1910, 1024, 1932, 1951, 1952 e 1955.

Eliminado, o Fulham contou com a presença do atacante Muniz e do volante Andreas Pereira. Melhor em campo,o Newcastle dominou as ações e controlou a partida mesmo atuando como visitante e não teve dificuldades para confirmar a vitória.

Neste sábado, mais cinco jogos foram realizados pela Copa da Inglaterra. O Luton Town bateu o Everton por 2 a 1. Leedes United x Plymouth Argyle empataram em 1 a 1. O Leicester venceu o Birmingham por 3 a 0 e o Brighton goleou o Shefield nited por 5 a 2. Completando, o Maidstone United bateu o Ipswich Town por 2 a 1.