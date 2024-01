Brasil termina segundo dia do Grand Prix de Portugal de judô sem medalha

Depois da conquista da medalha de prata pelo novato Michel Augusto, de 19 anos, na categoria ligeiro (menos de 60 kg), na sexta, primeiro dia do Grand Prix de Portugal, a seleção brasileira de judô terminou o sábado sem medalha.

No segundo dia da competição portuguesa, o Brasil teve sete representantes: Gabriel Falcão e Vinicius Ardina (73 kg), João Macedo (81 kg), Gabriella Mantena e Nauana Silva (63 kg), Ellen Froner e Luana Carvalho (70 kg).

Falcão, Macedo, Luana, Ellen e Gabriella perderam suas lutas de estreias, enquanto Ardina e Nauana caíram na segunda rodada.

Neste domingo, último dia da competição, acontecem as disputas das categorias mais pesadas: Karol Gimenes (78 kg), Giovanna Santos (+ 78 kg), Rafael Macedo (90 kg), Rafael Buzacarini e Leonardo Gonçalves (100 kg), Rafael Silva e João Cesarino (+ 100 kg). No ano passado, Rafael Silva, o Baby, conquistou a medalha de bronze em Lisboa.

As etapas de Grand Prix distribuem até 700 pontos no ranking olímpico. Os pontos, nesta fase do ciclo, são 100% computados para a classificação para os Jogos de Paris 2024. Os 18 melhores atletas de cada categoria no ranking final estarão elegíveis para a Olimpíada.