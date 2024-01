Leverkusen passa em branco pela 1ª vez na temporada e vê Bayern encostar no Alemão

Líder do Campeonato Alemão e único invicto das cinco principais ligas da Europa, o Bayer Leverkusen pela primeira vez na temporada terminou uma partida sem marcar. O empate em 0 a 0 com Borussia Monchengladbach, neste sábado, permitiu a aproximação do Bayern de Munique no topo da classificação do Campeonato Alemão.

O time comandado por Xabi Alonso, tem 49 pontos contra 47 da equipe que venceu as 11 últimas edições do campeonato nacional local e neste sábado, fez a sua parte ao derrotar o Augsburg por 3 a 2.

Jogando na Leverkusen Arena, o time da casa dominou a partida contra o 12º do torneio, mas não conseguiu transformar a superioridade em gol. Com 67% de posse de bola, o Leverkusen finalizou 27 vezes, sendo oito no gol, contra apenas quatro tentativas do Monchengladbach.

Em 19 rodadas do Alemão, o Leverkusen tem o segundo melhor ataque (50 gols), atrás apenas do Bayern de Munique. Na Liga Europa, foram 19 gols em seis jogos na fase de grupos e na Copa da Alemanha balançou as redes 16 vezes em três partidas.

O próximo rival do Bayer Leverkusen é apropriado para uma recuperação. O time enfrenta o lanterna Darmstadt no sábado, no estádio do rival. O Borussia Monchengladbach vai a Munique encarar o Bayern também no sábado.