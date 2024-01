Mãe de Marília Mendonça fala sobre suposto desentendimento com Maiara

Sem brigas! Mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira usou as redes sociais para dar detalhes sobre supostos desentendimentos com Maiara, da dupla com Maraisa. Nessa sexta-feira, dia 26, Ruth recebeu a sertaneja e colocou um ponto final às especulações de desavenças que teria com a cantora.

- Hoje a briga vai ser feia aqui., disse.

Ela então continuou bricando:

- Pra vocês que acham que eu vivo brigando com elas, que eu tenho uma briguinha interna, hoje a briga vai ser feia aqui. Se ela sair chorando daqui, é porque eu ganhei.

Dona Ruth aproveitou a presença da sertaneja para falar sobre boatos de que são brigadas. Na ocasião, Maiara teria cantado Fã-clube, música de Marília para o pequeno Léo, filho da artista com Murilo Huff.