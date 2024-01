Quando volta a fazer calor em São Paulo? Veja a previsão do tempo para o fim de semana

Depois de uma semana com registro de temperaturas mais baixas na cidade de São Paulo, após a passagem de uma frente fria, a expectativa é que os termômetros voltem a subir gradativamente nos próximos dias, já a partir deste sábado, 27. Os dias devem ficar mais quentes pelo menos até quinta-feira, 1º.

Neste sábado, diminuem as condições meteorológicas para chuva significativa, embora estejam previstas pancadas isoladas no período da tarde. "No entanto, com baixo potencial para a formação de alagamentos", afirma o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo. No decorrer do dia, a projeção é de sol entre muitas nuvens.

As áreas de instabilidade permanecem atuando na faixa leste do Estado, principalmente no litoral Sul e Norte e na Baixada Santista. As chuvas ainda persistem, mas as temperaturas se elevam gradativamente a partir da próxima semana.

Para domingo, 28, a previsão indica a formação de uma nova área de baixa pressão atmosférica no litoral paulista, que vai provocar chuva moderada a forte entre a tarde e a noite na capital paulista e cidades vizinhas da Grande São Paulo.

"Há potencial para a formação de alagamentos e transbordamentos de rios e córregos, além de aumentar o risco de deslizamentos de terra", acrescenta o órgão municipal.

Veja a previsão do tempo para a cidade de SP nos próximos dias:

- Sábado: entre 18ºC e 25ºC;

- Domingo: entre 18ºC e 27ºC;

- Segunda-feira: entre 18ºC e 28ºC;

- Terça-feira: entre 19ºC e 31ºC.

Segundo a Meteoblue, os próximos dias devem registrar gradual aumento de temperatura até quinta-feira, dia em que a previsão indica a maior precipitação de chuva para a semana na cidade de São Paulo.

Maiores acumulados de chuva em 24 horas, de acordo com último boletim divulgado, na manhã deste sábado, pela Defesa Civil do Estado de SP:

- São Sebastião 59 mm

- Iguape 54 mm

- Santos 40 mm

- Ubatuba 33 mm

- Registro 29 mm

- Bom Sucesso do Itararé 24 mm

- Itariri 22 mm

- Peruíbe e Rio Grande da Serra 21 mm

- Apiaí 19 mm

- Ilha Comprida 18 mm

As defesas civis estadual e municipais, além de órgãos públicos, privados e concessionárias, continuam monitorando as condições meteorológicas e os danos relacionados às chuvas que atingiram diversas cidades nos últimos dias. As chuvas que atingem o litoral paulista desde a noite de quarta-feira, 24, também causaram bloqueios em rodovias paulistas.